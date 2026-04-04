В Турции произошло смертельное ДТП с участием автобуса

В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который врезался в эстакаду и опрокинулся. В результате трагедии погибли четыре человека, 13 получили травмы различной степени тяжести.

Инцидент имел место в Анкаре. Водитель рейсового автобуса, по предварительной информации, утратил контроль над транспортным средством. Автобус съехал с проезжей части и совершил наезд на опору надземного пешеходного перехода.

Все пострадавшие были извлечены из поврежденного автобуса и доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи, передает издание Milliyet. В настоящее время специалисты проводят расследование для установления точных причин и обстоятельств данного происшествия.