Нетрезвая женщина на иномарке сбила четверых подростков в Братске

В Иркутской области 45-летняя водитель седана наехала на группу подростков, которые переходили дорогу по зебре. Двое пострадавших попали в больницу.

Авария произошла на нерегулируемом переходе по улице Вокзальной в Братске. Нетрезвая женщина за рулем Toyota Sprinter сбила нескольких человек, рассказали в областном главке МВД.

По информации ведомства, помощь врачей потребовалась 18-летнему парню и трем девушкам в возрасте 16-17 лет. Двое пострадавших госпитализированы.

Медицинское освидетельствование показало четырехкратное превышение допустимых значений алкоголя в организме водителя. Женщина заявила, что хотела просто доехать до дома.

Полицейские проводят проверку, иномарка помещена на спецстоянку.