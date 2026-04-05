Четверо детей пострадали в ДТП с эвакуатором и Mercedes в Петербурге

В Санкт-Петербурге на проспекте Просвещения столкнулись эвакуатор и автомобиль Mercedes, в результате травмы получили четверо детей. О случившемся сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Авария случилась 4 апреля. По данным полиции, эвакуатор выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и врезался в Mercedes, который двигался во встречном направлении и поворачивал налево.

«В результате ДТП 6-летний пассажир автомобиля Мерседес в тяжелом состоянии, а также трое несовершеннолетних из этого же автомобиля 7 и 9 лет в состоянии средней степени тяжести госпитализированы», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в момент столкновения все дети находились в машине без ремней безопасности.

Сейчас по факту аварии идет проверка.