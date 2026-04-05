Количество нарушений ПДД водителями грузовиков в Москве снизилось на 47%

С января 2026 года количество нарушений правил дорожного движения водителями грузовиков в Москве сократилось на 47%.

Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Благодаря камерам ЦОДД в 2026 году системы фотовидеофиксации выявили свыше 16,5 тыс. нарушений. Среди них — движение грузовиков с превышением весовых ограничений на МКАД, внутри города и на Третьем транспортном кольце, а также нарушения при перевозке строительных отходов.

В ведомстве отметили, что камеры передают материалы в профильные ведомства, где принимают решение о привлечении к ответственности.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, контроль за соблюдением весовых ограничений уменьшает нагрузку на улично-дорожную сеть и продлевает срок её службы.

Ранее сообщалось, что водители России в 2025 году получили штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные камерами фотовидеофиксации, на общую сумму около 206 млрд рублей.