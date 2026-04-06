В Пензе два автомобиля попали в серьезное ДТП

На улице Окружной два автомобиля попали в серьезное ДТП
В понедельник, 6 апреля, на улице Окружной в Пензе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.
ВАЗ и Peugeot Partner столкнулись напротив дома № 107 (ТЦ «Моя родня»). Обе машины получили сильные механические повреждения.
На место аварии прибыли медики, спасатели и полицейские.
Судя по кадрам, снятым очевидцами, сотрудники спецслужб пытались помочь людям, находившимся в ВАЗе.
Кто именно пострадал, пока неизвестно.