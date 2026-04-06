В Омске мотоциклист получил травмы после столкновения с машиной

Вчера в 21:30 произошло ДТП с пострадавшим человеком.

По предварительным данным, 38-летний водитель «Хонда Одиссей» при выезде с прилегающей территории в районе дома № 168 по улице 10 лет Октября не предоставил преимущество и столкнулся с мотоциклом «Рейсер», которым управлял 38-летний мужчина.

Водитель мотоцикла госпитализирован с полученными травмами.

Окончательные обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе дальнейшей проверки, сообщает омская полиция.