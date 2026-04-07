Подросток оказался в реанимации после ДТП во Владивостоке

Во Владивостоке водитель легкового автомобиля сбил подростка на нерегулируемом пешеходном переходе, юноша госпитализирован в тяжёлом состоянии, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

© Deita.ru

ДТП произошло возле дома № 1 по улице Харьковской 4 апреля около 23:10. Двигаясь в сторону улицы Окатовой, 32-летний автомобилист за рулём Toyota Wish наехал на 17-летнего пешехода, пересекавшего дорогу справа налево по ходу транспортного средства.

Парню оказали первую помощь на месте аварии и госпитализировали в отделение реанимации.

Состояние опьянения у водителя не установлено, его стаж управления транспортными средствами составляет 14 лет. Но в течение последнего года его один раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, штраф он оплатил.

На него составили материалы ещё по двум нарушениям: невыполнение требования уступить дорогу пешеходу (статья 12.18 КоАП РФ) и нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью человека (статья 12.24 КоАП РФ). Расследование продолжается, если медицинская экспертиза установит тяжкий вред здоровью подростка, и будет доказана вина водителя, ему может грозить уже уголовная ответственность.

Госавтоинспекция Приморья напоминает, что водитель должен контролировать дорожную обстановку, учитывая интенсивность трафика на участке, погодные условия, состояние дороги, при наличии рядом детских садов и школ, спортивных и детских площадок учитывать, что дети отличаются невнимательностью и могут выбежать на проезжую часть, не убедившись в безопасности дороги.

По итогам профилактических рейдов Госавтоинспекции Приморья на выходных 4 – 5 апреля было задержано 55 пьяных водителей и 72 автолюбителей, не имеющих действующего водительского удостоверения. Было зарегистрировано 76 ДТП, из них 12 – аварии с погибшими и пострадавшими. Погибло два человека (не справившийся с управлением водитель и человек, лежавший на проезжей части), травмы разной степени тяжести получили 12 человек.