Один человек погиб в ДТП на Сахалине, еще трое пострадали

В Холмском районе Сахалина в результате ДТП погиб один человек. Еще трое человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Инцидент произошел утром 7 апреля на 81 километре автодороги "Южно-Сахалинск-Холмск".

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Ractis не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Toyota Corolla.

В результате аварии на месте происшествия погиб один человек. Еще трое получили травмы различной степени тяжести.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, организована проверка.