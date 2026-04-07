Шахтерский автобус попал в жесткое ДТП в Кузбассе

В Новокузнецке столкнулись автобус угольной компании и легковушка, сообщают очевидцы.

Утром во вторник, 7 апреля, в соцсетях появилась информация о жёсткой аварии на улице Горноспасательной в южной столице Кузбасса.

Судя по кадрам, автобус с названием шахты "Юбилейная" получил серьёзные повреждения спереди. Рядом стоит повреждённая легковушка. Участники аварии замерли на обочине дороги, не мешая проезду.

О наличии пострадавших пока ничего не известно, выясняются подробности.