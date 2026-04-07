Шахтерский автобус попал в жесткое ДТП в Кузбассе

Шахтёрский автобус попал в жёсткое ДТП в Кузбассе
В Новокузнецке столкнулись автобус угольной компании и легковушка, сообщают очевидцы.
Утром во вторник, 7 апреля, в соцсетях появилась информация о жёсткой аварии на улице Горноспасательной в южной столице Кузбасса.
Судя по кадрам, автобус с названием шахты "Юбилейная" получил серьёзные повреждения спереди. Рядом стоит повреждённая легковушка. Участники аварии замерли на обочине дороги, не мешая проезду.
О наличии пострадавших пока ничего не известно, выясняются подробности.