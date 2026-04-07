Во Франции поезд столкнулся с грузовиком

В результате столкновения высокоскоростного поезда с грузовиком в департаменте Па-де-Кале на севере Франции погиб машинист, 27 пассажиров получили травмы. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV.

Инцидент произошел во вторник ранним утром. Во время движения состава на пути выехал грузовик, перевозивший военную технику. В момент аварии в поезде находилось около 350 пассажиров.

На фото, публикуемых BFMTV, видна полностью смятая кабина поезда.

К месту аварии для ликвидации последствий сразу прибыли 88 пожарных расчетов, а также две машины скорой помощи. Кроме того, были мобилизованы сотрудники и добровольцы гражданской обороны.

Для перевозки пассажиров поезда, следовавшего из Дюнкерка в Париж, Национальная компания железных дорог (SNCF) направила шесть автобусов.

В SNCF предупредили, что по меньшей мере до конца дня будет перекрыто железнодорожное сообщение между городами Бетюн и Ланс. Помимо этого, из-за аварии движение нарушено еще на ряде направлений по причине отключения электроснабжения.

К месту происшествия направился министр транспорта Франции Филипп Табаро в сопровождении главы SNCF Жана Кастекса. Начато расследование инцидента.