Ford за 196 млн рублей разбился в жестком ДТП

В США Ford GT за 196 млн рублей разбился в аварии с фургоном. Инцидент произошел на парковке недалеко от Сакраменто 5 апреля, сообщает Carscoops.

Судя по нечёткому видео, снятому с противоположной стороны перекрёстка, GT двигался быстрее других машин, однако без явного превышения. Причиной аварии мог стать фургон, выезжавший с парковки на дорогу. Он либо задел Ford, либо напугал водителя, из-за чего тот потерял контроль над управлением.

Независимо от того, было ли столкновение с фургоном, результат очевиден: Ford GT потерял сцепление с дорогой, его развернуло по часовой стрелке, после чего автомобиль врезался в земляную насыпь и бетонные ограждения. Удар был настолько сильным, что суперкар подбросило в воздух, оторвало дверную обшивку, а кузов развернуло против часовой стрелки. Судя по кадрам с места аварии, от машины практически ничего не осталось. В результате произошедшего два человека получили травмы: прибывшие медики госпитализировали пострадавших.