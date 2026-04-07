В Оренбурге на Загородном шоссе водитель «Лады» сбил пешехода

В областном центре утром на Загородном шоссе произошло ДТП с участием пешехода. Пострадавший госпитализирован.

В Оренбурге сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием пешехода.

Авария произошла утром на Загородном шоссе. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Лада Веста» при повороте допустил наезд на 64-летнего пешехода.

В результате ДТП мужчина получил травмы и был госпитализирован. У него диагностирован перелом руки.

По данному факту проводится проверка.