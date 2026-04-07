Мужчина и девушка пострадали в жестком ДТП с тягачом на кузбасском мосту

В результате аварии, о которой сообщалось ранее, пострадали два человека. Это произошло на мосту в Кузбассе.

© Vse42.ru

Легковушка и тягач столкнулись на мосту через Усу на дороге Новокузнецк – Мыски – Междуреченск во вторник, 7 апреля, около 11:30, что привело к травмированию людей, сообщили сайту VSE42.Ru в ГИБДД Кузбасса.

Предварительно установлено, что 55-летний водитель Toyota Camry не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся со встречным седельным тягачом Freightliner с прицепом под управлением 58-летнего водителя.

– В результате ДТП были травмированы два пассажира "Тойоты", 65-летний мужчина и 30-летняя девушка, – сказали в ГАИ.

ГИБДД Кузбасса призывает водителей быть внимательными на дороге, неукоснительно соблюдать ПДД.

Ранее очевидец поделился эпичным видео, на котором запечатлён момент столкновения.