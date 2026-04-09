В Якутии перевернулся грузовик

В Томпонском районе Якутии вечером 8 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщает пресс-служба госавтоинспекции региона.

Предварительно известно, что грузовая машина Volvo ехала по региональной автодороге "Яна" в направлении из села Тополиное в районный центр - поселок Хандыгу.

На 146-м километре дороги водитель не справился с управлением и съехал с трассы, допустив опрокидывание транспортного средства. В салоне, кроме водителя, находился один пассажир.

В результате аварии водитель скончался на месте, а пассажир получил травмы различного характера. Сотрудники Госавтоинспекции региона проверяют все обстоятельства произошедшего.