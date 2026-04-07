Подростки на питбайке получили травмы после ДТП с внедорожником под Тюменью

Вечером 6 апреля в тюменском селе Перевалово произошло ДТП с участием питбайка и автомобиля. Двое 14-летних школьников получили травмы, их доставили в больницу. Сейчас обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

© РИА "ФедералПресс"

Два 14-летних школьника катались на мини-мотоцикле, когда столкнулись с автомобилем Mitsubishi Pajero. По предварительной информации, 43-летний водитель внедорожника выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу питбайку, который двигался по главной дороге. Последствия аварии усугубило то, что школьники ехали без защитных шлемов.

На место происшествия бригада скорой помощи прибыла в 19:34, всего через 15 минут после вызова. Медики оказали пострадавшим первую помощь и доставили их в ОКБ № 2. К счастью, состояние подростков оценили как удовлетворительное, и после осмотра их направили на амбулаторное лечение. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения «МегаТюмени».

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции разбираются во всех обстоятельствах происшествия. Решается вопрос о привлечении родителей водителя питбайка к административной ответственности: по закону нельзя передавать управление транспортным средством лицу без водительского удостоверения.

