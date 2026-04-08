В Москве мотоцикл на скорости влетел под колеса Kia

В Москве мотоцикл на скорости влетел в Kia. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

© Газета.Ru

«Байкер перегонял байк из гаража на паркинг и попал в ДТП в центре города. Момент аварии попал на видео», – говорится в публикации.

На кадрах, которые запечатлели мотоциклисты, видно, как водитель на скорости падает на проезжей части, его транспорт сначала искрится, а потом влетает под колеса впередистоящей Kia. Далее на записи заметно, как из иномарки выходит мужчина и жмет руку байкеру. По данным канала, в результате произошедшего никто не пострадал.

До этого в пригороде Спасска-Дальнего в Приморском крае легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Местные жители запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что иномарка получила серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит кузов, а его детали разлетелись по дороге. Возле разбитых автомобилей собрались люди.

Ранее жесткое ДТП парализовало КАД.