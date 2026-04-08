В Омске автомобиль сбил 7-летнего мальчика

В Омской области за минувшие сутки произошли две аварии, где пострадали несовершеннолетние пешеходы.

В 17:25 часов в поселке Магистральный Омского района 71-летний водитель автомобиля «Хонда» наехал на 17-летнюю девушку. Ей понадобилась помощь медиков.

Второе ДТП произошло в 20:45 часов в Центральном округе Омска. Предварительно установлено, что «Фольксваген», которым управляла 65-летняя женщина, сбил 7-летнего мальчика в районе дома № 58 по ул. Масленникова. Как отмечают в полиции, ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате аварии мальчик попал в больницу.