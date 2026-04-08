В Благовещенске в ДТП с самосвалом и манипулятором погиб человек

В Благовещенске на Новотроицком шоссе произошла автоавария с участием самосвала и автомобиля-манипулятора. Об этом сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

По предварительным данным, водитель манипулятора не выдержал безопасную дистанцию, из-за чего транспортные средства столкнулись. Мужчина оказался зажатым в кабине и умер до приезда медиков скорой помощи.

Спасатели ПСО Амурского центра ГЗ и ПБ прибыли на место трагедии. Они извлекли из машины тело погибшего с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.