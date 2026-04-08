В Новосибирске иномарка сбила 11-летнего мальчика на самокате

В Дзержинском районе Новосибирска 7 апреля произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, днём напротив дома №27 по улице Кошурникова женщина 1989 года рождения, находясь за рулем автомобиля Kia при повороте направо наехала на электросамокат. Им управлял 11-летний мальчик.

Ребенок пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшего доставили в больницу, степень тяжести травм выясняется. Сотрудники ведомства проводят проверку, устанавливая все детали происшествия.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске ввели новые правила использования электросамокатов.

Стало известно, что в Новосибирской области появятся новые пригородные электрички.