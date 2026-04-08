В Волгоградской области водитель грузовика сбил пешехода

Авария произошла во вторник, 7 апреля 2026 года.

По предварительной информации ГУ МВД России по Волгоградской области, смертельное ДТП случилось во Фроловском районе в 19.30. На 836-м км федеральной автомобильной дороги Р-22 «Каспий» (Тамбов – Волгоград – Астрахань) 59-летний водитель за рулем фуры «Вольво» с полуприцепом совершил наезд на пешехода.

Мужчина находился на проезжей части в темное время суток без цели перехода. От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи.