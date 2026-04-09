Двое подростков на мотоцикле пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде

Еще одно ДТП с участием мотоцикла случилось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону.

Авария произошла 8 апреля, около 23:00, в районе улицы Рельсовой, 15. По предварительным данным, 46-летний мужчина за рулем автомобиля Nissan, поворачивая налево не уступил дорогу мотоциклу. Им управлял 17-летний подросток. Произошло столкновение.

В результате пострадали мотоциклист и его пассажир того же возраста. Их доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

