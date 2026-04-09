На Урале машина сбила двоих детей на пешеходном переходе

В Лесном (Свердловская область) две восьмилетних девочки попали под колеса легковушки. В момент ДТП школьницы переходили дорогу по пешеходному переходу со светофором – они шли в момент смены его сигналов.

© 1РегУралинформбюро

Инцидент произошел 8 апреля около 13.00 на улице Мира в районе дома № 5. ВАЗ-21140 двигался по улице Мира со стороны улицы Победы в направлении улицы Мамина-Сибиряка.

В результате наезда дети получили травмы. У них диагностированы множественные ушибы. Обе девочки госпитализированы в травматологическое отделение местной больницы.

Стаж вождения 29-летнего водителя составляет 10 лет. За это время он 33 раза привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения. В момент ДТП автомобилист был трезв.

Госавтоинспекторам водитель пояснил, что не заметил детей.

"В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", – добавили в областной Госавтоинспекции.

"Уралинформбюро" в Telegram и Max.