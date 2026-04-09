В Сибири иномарка на красный свет влетела в остановку

29-летний мужчина уходил от столкновения на перекрестке и выехал на тротуар на улице Калинина. Пешеход уцелела, но травм избежать не удалось.

© Vse42.ru

Инцидент, зафиксированный камерами видеонаблюдения, произошел в районе автобусной остановки "Тарная база" по улице Калинина. Кадры аварии опубликовали в телеграм-канале "ЧП Красноярск".

По данным Госавтоинспекции, 29-летний водитель автомобиля Mazda двигался по проезжей части и грубо нарушил правила дорожного движения, проехав регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора. Пытаясь избежать столкновения с неожиданно появившимся впереди транспортным средством, мужчина резко вывернул руль вправо. В результате маневра легковушка на полном ходу вылетела с дороги на тротуар, где расположена автобусная остановка.

В этот момент на пешеходной части находилась 40-летняя женщина в ожидании автобуса. На видеозаписи видно, что пострадавшая практически сразу сумела подняться на ноги, однако позже ей все же потребовалась медицинская помощь. Женщину доставили в больницу.

В региональном управлении ГИБДД уточнили, что в момент аварии водитель Mazda был абсолютно трезв. В отношении нарушителя составлен административный протокол о нарушение ПДД, повлекшем причинение легкого вреда здоровью. Кроме того, мужчина привлечен к ответственности за проезд на красный свет – передает prmira.