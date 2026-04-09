Фура влетела в припаркованные на обочине машины во Владивостоке

Во Владивостоке на улице Сахалинской произошло дорожное происшествие с участием грузового автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Сводка25 | Новости Приморья и Владивостока». По предварительной информации, водитель фуры влетел в припаркованные на обочине легковые машины.

Судя по кадрам с места происшествия, пострадали пять автомобилей. Они получили значительные повреждения. Свидетели столкновения сообщили, что действия мужчины за рулем большегруза показались им странными.

Прибывший на место аварии наряд полиции зафиксировал отсутствие прав на управление транспортным средством у водителя грузовика. Очевидцы сообщают, что он еле стоял на ногах, когда правоохранители пытались усадить его в служебный автомобиль. Они предполагают, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

