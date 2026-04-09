В Кирове водитель Ford протаранил ограждение и две машины

Автомобилист устроил тройное ДТП, в котором травмы получила его пассажирка.

Дорожная авария произошла вечером 8 апреля около 18:30 у дома №99 на улице Воровского. По данным ГИБДД, 45-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» не справился с управлением, врезался в ограждение и столкнулся с двумя припаркованными автомобилями — «Сузуки» и «Форд Транзит».

В результате аварии травмы получила 42-летняя пассажирка «Фокуса». По факту ДТП проводится проверка для выяснения всех обстоятельств.