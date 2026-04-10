Семь человек пострадали в массовом ДТП в Алапаевском районе

Полиция разбирается в обстоятельствах массовой аварии на 142 километре автодороги Екатеринбург - Реж - Алапаевск.

Она случилась накануне вечером, около 16:00. Столкнулись машины Nissan Murano, Lada Kalina и кроссовер марки TENET.

"44-летний водитель Nissan при совершении обгона не убедился в его безопасности и врезался во встречные автомобили. В ходе опроса он пояснил, что потерял управление, когда перестраивался после маневра, и допустил занос", - пояснили в управлении Госавтоинспекции Свердловской области.

Он имеет стаж 22 года и 18 штрафов за нарушения ПДД.

Помощь медиков потребовалась всем троим водителям, детям 8 и 14 лет, которые ехали в TENET, двум пассажиркам из Nissan и Lada.

Все машины были уже на летних шинах, и это при том, что в области прошел снег и резко похолодало.

Алапаевская городская прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки в связи с ДТП.