В Оренбурге «Лада Гранта» столкнулась с большегрузом

Смертельная авария произошла накануне вечером на перекрестке улиц Шевченко и Леушинской. Об этом сообщают в региональном УМВД.

© ProOren

По информации полиции, водитель автомобиля «Лада Гранта», проезжая по улице Шевченко со стороны проспекта Победы, при повороте налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся со «Сканией».

В результате ДТП пассажир легковушки – женщина 1975 года рождения – от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

Теперь сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего.