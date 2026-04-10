В Оренбурге «Лада Гранта» столкнулась с большегрузом. В ДТП погибла женщина
Смертельная авария произошла накануне вечером на перекрестке улиц Шевченко и Леушинской. Об этом сообщают в региональном УМВД.
По информации полиции, водитель автомобиля «Лада Гранта», проезжая по улице Шевченко со стороны проспекта Победы, при повороте налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся со «Сканией».
В результате ДТП пассажир легковушки – женщина 1975 года рождения – от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.
Теперь сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего.