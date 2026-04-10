Мотоциклист пострадал в ДТП под Медногорском
В Кувандыкском округе произошло ДТП с участием мотоцикла. Водитель получил травмы и был доставлен в больницу, сообщили в региональном УМВД.
Авария произошла на автодороге «Каменноозерное - Медногорск», в одном километре от города Медногорска.
По предварительной информации полиции, 25-летний водитель мотоцикла «PROGASI» не справился с управлением и съехал в кювет по ходу движения в сторону Кувандыка.
Мужчина был в мотошлеме, однако получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу Медногорска.
В отношении водителя составлены административные протоколы за отсутствие регистрации транспортного средства, права управления и полиса ОСАГО, а также за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.