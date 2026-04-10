В Бурятии перевернулся школьный автобус

Школьный автобус перевернулся в Муйском районе Республики Бурятия, пострадавших нет, сообщили в главке МЧС по региону.

В 60 километрах от населенного пункта Таксимо водитель школьного автомобиля УАЗ не справился с управлением и совершил опрокидывание, поделились подробностями в ведомстве.

По информации МЧС, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет, 7 человек, из них 5 детей, доставлены по месту жительства.

По данным спасателей, движение на участке не перекрывалось, розлива топлива не зафиксировано, работы по деблокированию не проводились.