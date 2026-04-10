Самокатчик попал под машину в Новосибирске

В 7 часов утра 10 апреля в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП. Под машину попал мужчина, управлявший электросамокатом.

«Водитель женщина 1983 года рождения, управляя автомобилем Nissan Qashqai, двигалась в сторону ул. А. Лежена и у дома #239 по ул. Бориса Богаткова совершила столкновение с электросамокатом, который пересекал проезжую часть», — сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

Самокатчик получил травмы, на место происшествия были вызваны медики скорой помощи, мужчину госпитализировали.

Напомним, сезон электросамокатов сервисы кикшеринга открыли в конце марта, когда сошел снег с основных городских улиц.

В прошлом году новосибирцы накатали на самокатах в обще сложности 2,8 млн километров, а количество поездок выросло на 98% в сравнении с 2024 годом.

Самыми востребованными маршрутами стали ключевые транспортные артерии города. Пользователи чаще всего ездили по Красному проспекту, улицам Военной, Титова, Блюхера, Ватутина и проспекту Карла Маркса.