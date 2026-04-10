В городе Старый Оскол Белгородской области Toyota опрокинулась в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Авто Белгород».

«Человек на «Тойоте» пытался залететь в поворот на полном ходу, но его занесло, из-за чего тачка улетела в забор, а потом перевернулась», – говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как иномарка боком врезается в дорожное ограждение, после чего переворачивается. На записи также заметно, что в момент аварии Toyota приземляется на крышу. После ДТП возле поврежденного транспорта останавливаются автомобили, водители которых выходят, чтобы помочь пострадавшим.

