Лося сбили на Кутузовском шоссе под Зеленоградом

Автомобиль сбил лося на Кутузовском шоссе под Зеленоградом. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщили в соцсети.

— На Кутузовском шоссе на выезде из Зеленограда лось попал под колеса автомобиля. Животное лежит на дороге. Сотрудники ДПС — на месте происшествия, — пишет Telegram-канал «Москва с огоньком».

Других подробностей происшествия пока не появлялось. Полицейские на момент публикации материала информацию о ДТП не комментировали.

Ранее стало известно, что в России может быть реализован масштабный проект по установке специальных ограждений вдоль автодорог для предотвращения ДТП с дикими животными. Предполагается, что защитные конструкции высотой до трех метров будут устанавливать на участках трасс, прилегающих к заповедникам, национальным паркам, зонам сезонной миграции животных и сельскохозяйственным угодьям.