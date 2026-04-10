В Пензе водитель автомобиля Datsun сбил женщину

В Пензе водитель автомобиля «Datsun On-DO» сбил женщину, пострадавшая скончалась в больнице
Пенза, 10 апреля – PenzaNews. Водитель автомобиля «Datsun On-DO» сбил женщину на улице Красной в Пензе, пострадавшая скончалась в медицинском учреждении.
Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло вечером 9 апреля, за рулем находился мужчина 2006 года рождения, личность женщины-пешехода устанавливается.
«В результате происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончалась в медицинском учреждении. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.