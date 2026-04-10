В Татарстане Kia влетел в Toyota

В Заинском районе Республики Татарстан произошло лобовое столкновение иномарок. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут».

«Сегодня на трассе в Заинском районе произошла страшная авария. Предварительно, 64-летний водитель за рулем Kia вылетел на встречную полосу и протаранил Toyota», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что иномарка получила серьезные повреждения: у машины смят кузов, полностью разбит капот, а ее детали разлетелись по проезжей части. По данным канала, в результате произошедшего 50-летняя пассажирка Toyota получила травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в Казани иномарка переехала мужчину, который лежал на проезжей части. Авария произошла накануне вечером на проспекте Ямашева. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, предварительно установлено, что около 22:30 водитель Renault не выбрал безопасную скорость и сбил мужчину, который лежал на дороге.

Ранее в в Ярославле BMW с людьми влетело в дерево.