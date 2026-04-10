Британец забыл поставить машину на стояночный тормоз и попал под нее

В Англии мужчина погиб под колесами собственного автомобиля, забыв поставить его на стояночный тормоз, пишет The Sun.

66-летний Роланд Круминс ехал на работу на своем Land Rover Discovery. По данным следствия, он остановился по неизвестной причине, однако не включил электрический стояночный тормоз, оставив автомобиль на нейтральной передаче.

Когда машина начала катиться вперед, Роланд попытался вернуть контроль над автомобилем, но попал под его колеса. Прибывшие на место экстренные службы обнаружили мужчину без сознания и без пульса. В полиции отметили, что у Круминса практически не было шансов остановить автомобиль вручную из-за его веса и того, как быстро развивались события.

Жена погибшего, Мелани, отдала дань памяти супругу, назвав его «идеальным джентльменом», а также любящим мужем, отцом и дедушкой. По словам семьи, Роланд более 45 лет проработал в сфере розничной торговли, был предан семье и пользовался большим уважением среди коллег и друзей.

