Сопровождавший Пашиняна автобус попал в смертельное ДТП

Полицейский автобус Honda, сопровождавший кортеж премьер-министра Армении Никола Пашиняна, попал в смертельное ДТП. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Инцидент произошел в в субботу утром, около 07:50 по местному времени (08:50 мск), на трассе Кучак — Апаран.

Автобус столкнулся с автомобилем Nissan, погиб 1 человек и 12 пострадали. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Журналисты заметили, что полицейские обеспечивали безопасность политиков, проводящих в регионах республики предвыборные встречи.

Ранее сообщалось, что в апреле 2022 года полицейская машина, сопровождавшая кортеж главы кабмина, совершила наезд на молодую беременную женщину в Ереване.

Жизнь 28-летней горожанки спасти не удалось, ребенок также погиб, несмотря на все усилия врачей.

По данным массмедиа Армении, ни премьер, ни видные политики, ни руководство МВД в течение суток после трагедии не выразили соболезнования родным и близким погибшей.