Четыре человека погибли в столкновении с фурой в Саратовской области

В Красноармейском районе Саратовской области в результате столкновения фуры и легкового автомобиля погибли четыре человека, сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Авария произошла около 06:30 вблизи села Белогорское.

Автомобиль ВАЗ-2110 столкнулся с фурой Scania. В результате водитель и пассажиры ВАЗ-2110 погибли.

По данным ведомства, после столкновения транспортные средства загорелись, и сейчас идет процесс установления личностей погибших.