В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Накануне вечером в Бижбуляке 46-летний мужчина погиб под колесами авто. Допустивший наезд водитель не остановился, чтобы оказать помощь пострадавшему, и скрылся.

Как рассказали в ГАИ РБ, виновника оперативно установили и задержали в 500 м от места ДТП. Им оказался 44-летний мужчина, который по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. Он отказался пройти медицинское освидетельствование.

Автомобиль нарушителя был помещен на спецстоянку, а сам водитель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.