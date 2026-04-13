В Приамурье столкнулись грузовик и поезд

На станции Архара в Амурской области столкнулись почтово-багажный поезд Владивосток - Москва и грузовой автомобиль. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

ЧП произошло 12 апреля примерно в 16:30 по местному времени. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на пути на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП люди не пострадали. Но при этом сошла колесная пара электровоза, были повреждены светофор, шпалы и передняя часть локомотива. Сумму ущерба подсчитывают.

Выяснением обстоятельств происшествия занялась Биробиджанская транспортная прокуратура.