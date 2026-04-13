В Новом Уренгое водитель грузового автомобиля сбил пешехода. Об этом рассказали в МЧС округа.

Инцидент произошёл 12 апреля на улице Молодёжной. Водитель большегруза сдавал назад во дворе и наехал на несовершеннолетнего пешехода, передвигающегося по тротуару. В результате подросток 2009 года рождения погиб.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске вынесли приговор виновному в ДТП с пятью погибшими водителю. Находившиеся в легковушке ребята из Ноябрьска, из которых двое несовершеннолетних и двое взрослых, погибли. Также несовместимые с жизнью травмы получила пассажир «Газели». Еще четверо пострадали.

