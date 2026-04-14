В Пензе водитель автомобиля «Hyundai Santa Fe» сбил подростка
Пенза, 14 апреля – PenzaNews. Подросток 2010 года рождения госпитализирован после наезда на него автомобиля «Hyundai Santa Fe» в Октябрьском районе Пензы.
Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло на улице Тернопольской 13 апреля, за рулем находился мужчина 1987 года рождения.
«В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.