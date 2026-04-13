Кузбасский водитель автобуса не заметил ремонт и врезался в стоящий тягач

В Топкинском округе водитель междугороднего автобуса не заметил сужение дороги из-за ремонта и на полном ходу врезался в стоящий тягач.

Топкинский городской суд вынес приговор водителю автобуса. Авария произошла утром 27 июня 2024 года на 234-235 километре трассы Р-255 "Сибирь". Водитель междугороднего автобуса "Golden DRAGON", который ехал в Кемерово, не обратил внимание на изменения дорожной обстановки – впереди шли ремонтные работы, дорога сужалась, был организован реверсивный режим движения, сообщает пресс-служба прокуратуры и СК Кузбасса. Мужчина превысил безопасную скорость и врезался в стоящий тягач "MAN". В результате удара одна из пассажирок автобуса получила серьёзные травмы головы, тела и конечностей. Медики оценили их как тяжкий вред здоровью.

Суд признал водителя виновным и назначил наказание – 2 года ограничения свободы.