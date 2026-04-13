Стало известно о состоянии пострадавших в аварии с KIA в Москве

При падении автомобиля KIA с моста в Москве пострадали пять человек, врачи госпитализировали их в столичные клиники, пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в понедельник, 13 апреля, в районе Вешняки, недалеко от Малого Радужного пруда. Водитель иномарки не справился с управлением, врезался в бетонный блок, после чего автомобиль упал с Горбатого моста в воду.

Владелец машины и пассажиры были спасены и доставлены в медицинские учреждения.

По данным канала, у Наргизы С. врачи диагностировали сотрясение головного мозга; у Юлии О. — закрытую черепно-мозговую травму, перелом двух ребер; у Юлии Ш. — ушибы и порезы от стекол; у Сергея С. — ушибы и ссадины.

Пятого пострадавшего пока не удалось идентифицировать. У него открытая черепно-мозговая травма, он находится в коме.

Ведется расследование обстоятельств произошедшего, на месте работают специалисты экстренных служб.