В Якутии при опрокидывании автомобиля погиб пассажир УАЗа

Ночью 14 апреля очевидец сообщил полицейским о дорожно-транспортном происшествии на улице Семенова в пригородном селе Кангалассы. В результате опрокидывания автомобиля погиб человек, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города Якутска.

Предварительно известно, что водитель автомобиля "УАЗ", ехавший в Кангалассы со стороны поселка Тулагино, потерял управление и на большой скорости наехал на столб. В результате столкновения машина опрокинулась.

Врачи скорой помощи доставили водителя с множественными травмами различной степени тяжести в больницу. Пассажир "УАЗа" получил в аварии травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего.