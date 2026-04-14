В Приморье скончался второй инспектор ДПС, участвовавший в погоне за байкером

В Приморье в больнице скончался второй сотрудник Госавтоинспекции, получивший травмы в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в результате погони за нарушителем ПДД. Лейтенанту полиции Петру Сергееву было 34 года, сообщает Max-канал УМВД региона.

© Российская Газета

Стаж службы Петра Сергеева в органах внутренних дел составил 12 лет. У него остался ребенок 2023 года рождения. Сына полицейский воспитывал один.

Смертельное ДТП произошло на 720-м километре трассы А-370 "Уссури" во время преследования полицейскими нарушителя на мотоцикле. Погибшему на месте аварии лейтенанту полиции Алексею Жданову было 43 года. У него остались двое сыновей 12 и 22 лет.

"Мы потеряли двух верных сынов Отечества, настоящих офицеров, которые до конца выполнили свой служебный долг, ценой собственных жизней защитив покой и безопасность граждан. Мы разделяем боль утраты с родными и близкими Алексея Жданова и Петра Сергеева", - говорится в обращении главы УМВД России по Приморскому краю, генерал-лейтенанта полиции Александра Табакаева.

Руководство ведомства сообщило, что семьям погибших сотрудников будет оказана вся необходимая материальная и морально-психологическая помощь.

50-летний житель Владивостока, водитель мотоцикла Suzuki Airwave 250, задержан. В отношении него составлены административные материалы по нескольким нарушениям. Установлено, что ранее приморца 93 раза привлекали к ответственности за различные нарушения ПДД, в основном за превышение скорости. Кроме того, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ.