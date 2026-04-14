Выяснились детали странного ДТП с падением машины в пруд

За рулем машины, упавшей в пруд в парке «Кусково», была женщина.

Как стало известно «МК», ДТП произошло около 21.40, когда автомобиль двигался по 3-й Музейной улице. Им управляла 35-летняя уроженка Киргизии, перебравшаяся в Московский регион с семьей. Ее муж умер в январе этого года от хронической болезни, остались двое детей. Дама по профессия швея, но временно не работает. Когда соседи по дому — две пары - попросили забрать их с территории мангальной зоны парка, где они отдыхали, жаря мясо и употребляя пиво, она согласилась. Переднее пассажирское кресло в машине заняла 31-летняя подруга водительницы (она сотрудница салона красоты), позади сел ее сожитель и вторая пара — 34-летний мужчина, таксист по роду занятости, и его 39-летняя дама-официантка.

Дорога в парке виляет - возможно, хозяйка авто не учла этот момент, выбирая скоростной режим. В результате на Горбатом мосту автомобиль пробил ограждение и упал в протоку, соединяющую Большой Дворцовый и Радужный пруды. Высота моста небольшая, как и глубина водоема, однако пострадали все люди, находившиеся в авто. Наиболее тяжело - один из мужчин, сидящих на заднем сидении. У него оказалась разбита голова, он даже впал в кому. Остальных участников инцидента после оказания медпомощи отпустили по домам.

Со слов родственников виновницы аварии, ранее в ДТП она не попадала. Ее водительский стаж — около 7 лет.