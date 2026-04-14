Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье

В Подмосковье в ДТП с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту «Черноголовка – Ногинск», пострадали два человека, пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав Московской области.

Инцидент произошел во вторник, 14 апреля, на 33-м километре автодороги Ногинск — Боровково — Стромынь — Крест, недалеко от села Стромынь.

Автобус, водитель которого не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 15 человек, двое из них, в том числе ребенок, пострадали в ДТП.

Скорая помощь доставила пострадавших в больницу, где их обследовали и осмотрели врачи приемного отделения.

«По результатам осмотра пострадавшие отпущены под амбулаторное наблюдение врачами по месту жительства с рекомендациями», — отметили в Минздраве.

В «Мострансавто» заметили, что пассажиры могут получить страховку согласно Федеральному закону об обязательной гражданской ответственности перевозчика.

Ногинская городская прокуратура взяла на себя контроль за выяснением всех обстоятельств аварии.

