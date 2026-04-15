В Хабаровском крае скорая помощь провалилась в яму во дворе дома

В Хабаровском крае автомобиль скорой помощи провалился в глубокую яму во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Медицинская бригада прибыла на срочные роды в село Заозерное. Рядом с колодцем возле многоквартирного дома скорая помощь застряла колесом в смеси асфальта, воды и грязи. Ее пришлось вытаскивать из грунта с помощью УАЗа соседей. Пациентку удалось доставить в больницу, где она родила.

Местные жители не раз жаловались властям на состояние двора на улице Петра Черкасова, но те перенаправляли жалобы в управляющую компанию, реакции от которой нет уже несколько недель. Люди опасаются, что яма станет больше, что может привести к тяжелым последствиям.

