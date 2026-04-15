Четверо молодых людей погибли в ДТП в Башкирии

Утром 15 апреля, около шести часов, на 28-м километре трассы "Белебей - Приютово" в Белебеевском районе случилось трагическое ДТП.

По информации МВД Республики Башкортостан, 16-летний водитель не справился с управлением и съехал в правый кювет, где машина опрокинулась.

В результате аварии погибли четыре человека: мужчина 1999 года рождения и три девушки - 1997, 1998 и 2001 годов рождения. Сам водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

В настоящее время устанавливаются личности всех участников аварии.