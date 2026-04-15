В Оренбургском районе подросток на питбайке пострадал в ДТП

Дорожная авария произошла накануне, 14 апреля в 17:40, на перекрёстке автодороги «Оренбург - Беляевка» и улицы Центральной села Благословенка.

В пресс-службе УМВД региона рассказали, что 16‑летний водитель питбайка ехал по второстепенной дороге со стороны улицы Весенней. При выезде на главную дорогу он не уступил проезд автомобилю «Форд Фокус», которым управлял 36‑летний водитель.

В результате столкновения подросток получил травмы и был доставлен в больницу. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.